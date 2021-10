Bottwartal-Marathon Siegertrio übertrifft jede Erwartung

Bei den Frauen war Heidi Kleiser aus Besigheim die Schnellste. Die 46-Jährige freute sich, sich an einen Pacemaker heften zu können. „Das Wetter kam mir entgegen, so konnte ich sogar ein paar Versorgungsstationen auslassen. Das wäre bei Hitze anders gewesen“, sagt Kleiser, die ihren ersten Sieg in dieser Saison feierte. „Die letzten fünf Kilometer waren aber wirklich hart hinten raus.“ Doch das Durchhalten lohnte. Ein echtes Fotofinish gab’s beim Halbmarathon, bei dem Sebastian Gaedicke hauchdünn vor Tobias Feyrer und Simon Jensch über die Linie rannte. „Der Lauf war mega. Es hat für mich selten alles so von Anfang bis Ende geklappt wie heute“, freut sich der 31-jährige Sieger aus Schwaikheim, der für den VfL Waiblingen startet. Im Führungstrio habe es eine „geile Dynamik“ gegeben, man war die gesamte Zeit auf Augenhöhe. „Mit der Führung ging es hin und her. Das reißt einen mit, und dadurch bin ich auch schneller gelaufen, als ich es eigentlich kann“, ist Gaedicke überglücklich.