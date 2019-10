Bottwartal-Marathon Siegerlächeln, wohin man blickt

Ein besonderes Erlebnis war der Tag auch für die Teilnehmer des Theo-Lorch-Werkstättenlaufs. Die Läufer mit Handicap absolvierten mit Bravour die ein Kilometer lange Strecke. Ob rennend, im Rollstuhl sitzend, beim Gehen Hand in Hand mit einem Begleiter oder gar mit dem Hund. Souverän auch deshalb, weil das Warten an der Startlinie kurzerhand für ein gemeinsames Aufwärmprogramm genutzt wurde, samt Hampelmann. Dass der Start zwei, drei Minuten später erfolgte als geplant, machte da nichts aus. „Dann laufen wir dafür halt schneller“, sagte ein Läufer schlagfertig. Und Achim Seiter verdeutlichte: „Immer mehr Marathon-Veranstaltungen bieten diese Inklusionsläufe an. Wir haben den meines Wissens schon immer mit dabei.“

Abwechslung bot den jungen Teilnehmern des Run & Fun Days erneut die Spielstraße, in der sich die Kinder in einer Fotobox fürs Titelbild der Marbacher Zeitung fotografieren konnten. Dazu gab es eine Kistenrutsche, einen Bobby-Car-Parcours, Riesendart oder auch Torwandschießen. „Was wir diesmal nicht aufbauen konnten, war die Hüpfburg. Die muss trocken sein, bevor man sie einpackt. Das hätte nur schwer funktioniert. Wer hat schon so ein großes Wohnzimmer, um sie noch trocknen zu können“, sagt Marion Kowalski schmunzelnd. Alle anderen Stationen seien aber gut angenommen worden. Auf der Laufstrecke war wegen des feuchten Bodens die Holzbrücke über den Riedbach mit einem Teppich versehen worden, damit niemand stürzt. „Der Untergrund wurde griffiger“, begründet Gerhard Petermann.

Dass die Teilnehmerzahlen kontinuierlich steigen ist vor allem auch dem Engagement der Schulen in der Region geschuldet. An der Lichtenbergschule in Oberstenfeld etwa engagiert sich ehrenamtlich der einstige Ultraläufer Michael Sommer. Nachdem er im Sommerferienprogramm ein Lauftraining angeboten hatte, habe man gedacht, es dabei nicht belassen zu können. Also bietet Sommer in den Sommerferien und in den Wochen bis zum Run & Fun Day einzelne Trainingseinheiten mit Lauf-ABC an. „Beim Start vor drei Jahren waren wir 50 Kinder, jetzt sind wir bei 85“, freut er sich. Schön sei auch zu sehen, dass Kinder, die inzwischen weiterführende Schulen besuchen, dem Laufsport dennoch treu bleiben.