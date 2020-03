Bottwartal-Marathon Onlineanmeldung ist gestartet

Organisationschef Gerhard Petermann ist sich natürlich im Klaren darüber, dass die meisten Menschen derzeit andere Dinge im Kopf haben. Und auch am Bottwartal-Marathon geht das Thema Corona nicht spurlos vorüber. „Den Trainingslauf am 29. März haben wir abgesagt, für den 26. April müssen wir mal schauen. Das sind Veranstaltungen mit rund 100 Teilnehmern, da ist eine Absage absolut angebracht“, so Petermann, der sich darüber hinaus auch über etwas anderes Gedanken macht: „Derzeit werden viele Läufe abgesagt oder aber aus dem Frühjahr in den Herbst verschoben. Dadurch wird für uns die Konkurrenz natürlich größer.“ Wenn zum Beispiel der Heilbronner Trollinger-Marathon vom Mai in den Herbst wandere, könne es spannend werden. „Es ist durchaus möglich, dass dann für uns ein kleineres Stück vom Kuchen bleibt“, so Gerhard Petermann.