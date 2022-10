Bottwartal-Marathon in Steinheim Die Macher sind bisher zufrieden

Der Zeitplan: Das Laufwochenende startet am Samstag mit dem von der Marbacher Zeitung präsentierten MZ Run & Fun Day. Von 13.30 Uhr an gehen dabei Kinder und Jugendliche in verschiedenen Altersklassen über verschiedene Distanzen an den Start. Am Sonntag sind dann die Erwachsenen an der Reihe. Als erstes starten die Athleten, die sich den Urmensch-Ultra-Lauf zutrauen: um 8.30 Uhr. Die Stater beim klassischen Marathon gehen ab 9.30 Uhr auf die Strecke, der Halbmarathon mit Start in Gronau beginnt dann um 11 Uhr, genau wie der Zehn-Kilometer-Lauf.