Bottwartal-Marathon Gerhard Petermann hört zum Jahresende auf

Alles in allem hat Gerhard Petermann in seiner Zeit als Mann an der Spitze rund 10 000 Arbeitsstunden in die Laufveranstaltung gesteckt – ehrenamtlich. Dass da zum Teil Privates auf der Strecke blieb, versteht sich von selbst. Alleine im Jahr 2019 gab es 18 Wochenenden, an denen Petermann irgendeinen Termin für den Marathon wahrnahm. „Den Rest vom Wochenende hat man dann irgendwie drumherum gebaut“, sagt er. Bis Corona kam. Auf einmal hatte Gerhard Petermann – wie viele andere – mehr Freizeit. „Und die habe ich richtig genossen“, sagt er. Und sie bestärkte und forcierte seine bereits getroffene Entscheidung des Aufhörens. Hinzu kam dann auch noch, dass „ich mir von Seiten der Vereine etwas mehr Unterstützung dabei gewünscht hätte, eine Entscheidung für den Marathon 2020 zu treffen. Ob Absage oder nicht. Es waren am Ende einfach ein paar Punkte, die mich nun zu diesem Schritt bewogen haben. Und der Zeitpunkt war günstig.“

Am vergangenen Freitag schaffte Petermann in der Organisationssitzung Fakten und teilte dem Team seine Entscheidung mit. Was danach folgte? „Pure Erleichterung. Ich war froh, als es ausgesprochen war und ich wusste: Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Da habe ich gemerkt, wie mir ein Schauer den Rücken hinunter läuft.“ Ein paar Tage danach „fühlt es sich immer noch richtig gut an“, sagt er. Langsam mischt sich in die Erleichterung und in den abfallenden Druck aber auch etwas Wehmut. „Denn es wird einige Sachen geben, die mir fehlen werden. Man hat ja auch viele Beziehungen aufgebaut“, sagt der Hobbysportler, der seine neun Jahre als Organisationschef so beschreibt: „Die Zeit war schön. Es war damals die richtige Entscheidung, das Amt zu übernehmen. Und ich kann mit Stolz, Freude und einem glücklichen Lächeln auf die Zeit schauen. Ich habe viele Leute glücklich gemacht.“ Dass ihm bei diesen Worten Tränen übers Gesicht kullern, zeigt, mit wie viel Herzblut Gerhard Petermann stets bei der Sache war. Er war eben nicht umsonst das Gesicht des Bottwartal-Marathons.