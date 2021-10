Bottwartal-Marathon Freude über Ende der Laufpause

Steinheim/Bottwartal - Mit Temperaturen im einstelligen Bereich, dazu den vergleichsweise frühen Startzeiten zwischen 8 und 10 Uhr war die 17. Auflage des Bottwartal-Marathons am Sonntag eher etwas für Hartgesottene. Doch nach der Corona-Zwangspause im Vorjahr ließen es sich 1698 Teilnehmer nicht nehmen, bei der Veranstaltung am Steppi-Kreisel in Steinheim über die Zehn-Kilometer-, die Halbmarathon- oder die Marathondistanz an den Start zu gehen. Und die glücklichen Gesichter beim Zieleinlauf, ja sogar manches Tänzchen auf der Ziellinie, zeigten: All das Training und das lange Warten auf den Bottwartal-Marathon hatten sich gelohnt. Und eben auch das frühe Ausharren in der Kälte.