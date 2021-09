Bottwartal-Marathon „Es wird ein Lauf für die Läufer“

Im Start-Ziel-Bereich herrscht die 3G-Regel.

Zum Hygienekonzept gehört zudem, dass im Start-Ziel-Bereich die 3G-Regel herrscht. „Das wird von einer Security kontrolliert, jeder bekommt ein entsprechendes Bändchen am Eingang. Und wo der Abstand von 1,5 Metern nicht möglich ist, muss eine Maske getragen werden. Außerdem ist eine Anmeldung nur vorab online möglich, nicht mehr am Veranstaltungstag selbst. Meldeschluss ist der 30. September“, erklärt Bäßler. Weiterhin wurden die Startzeiten der einzelnen Läufe so getaktet, „dass es einerseits möglichst wenig Begegnungen gibt, wir andererseits die Straßensperrungen und die Einsatzzeiten der Helfer möglichst kurz halten. So sind die Streckenposten beim 10-Kilometer-Lauf nur rund eine Stunde im Einsatz“, erläutert Uwe Funk. Die ganze Veranstaltung werde bis spätestens 15 Uhr komplett über die Bühne gebracht sein. Siegerehrungen wird es geben, „allerdings jeweils nur für die Plätze eins bis drei bei Frauen und Männern, nicht aber in den Altersklassen. Und man muss sich die Urkunden jeweils nehmen und selbst umhängen – wie von Olympia gewohnt“, so Holger Bäßler, der sicher ist, dass der Bottwartal-Marathon auch in dieser Form gut angenommen wird: „Es findet ja in der Region sonst kaum ein Lauf statt. Ich denke, dass alle heiß drauf sind. Wir sind es auf jeden Fall!“