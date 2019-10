Bottwartal-Marathon „Es war von A bis Z alles top“

Steinheim - Es ist inzwischen Jahr für Jahr das gleiche. Wirklich etwas zu meckern gibt es einen Tag nach dem Bottwartal-Marathon nicht. „Ich sehe zwar intern immer ein, zwei Kleinigkeiten, die man noch optimieren kann, aber ehrlich gesagt befinden wir uns inzwischen auf einem Niveau, auf dem es schwer ist, ein Haar in der Suppe zu finden. Erst Recht nach so einem Tag wie gestern“, sagt Gerhard Petermann, der Organisationschef der Laufveranstaltung, am Montagmorgen. Denn: Am Sonntag stimmte wieder einmal alles. Das Wetter zeigte sich von seiner schönsten Seite – ein perfekter sonniger Herbsttag beehrte das Bottwartal. Die Stimmung in den Ortschaften war „wieder einmal super“, so Petermann. Und die Teilnehmerzahlen – die waren eh Wahnsinn! Denn so viele Starter wie diesmal gab es beim Bottwartal-Marathon noch nie. Genau 5384 Finisher liefen über die Ziellinie.