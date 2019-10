Bottwartal-Marathon Ein Läufertag wie aus dem Bilderbuch

Von „Gänsehaut“ spricht gar Silke Raugust vom Lauftreff Murr, wenn sie etwa an die Stimmung in Gronau denke. Die Steinheimerin gewann bei ihrem Heimspiel mit 3:16:30 Stunden die Frauen-Wertung, nachdem es im Vorjahr bereits zu Platz zwei gereicht hatte. Es ist das erste Mal überhaupt, dass bei den Frauen eine Einheimische den Bottwartal-Marathon gewinnt. Bei den Männern war dies bereits dem Oberstenfelder Michael Sommer gelungen. „Einfach super“, kommentiert Raugust nach der Zielankunft. Vorrangig sei es ihr darum gegangen, wieder mit dabei zu sein. „Ob es für den Sieg reicht, hängt ja auch davon ab, wer mitläuft.“

Auch in der Königsdisziplin gewann ein Bottwartäler: Timo Striegel, wohnhaft in Großbottwar, finishte den Urmenschlauf

über 54,8 Kilometer in 4:05:15 Stunden. „Nachdem ich letztes Jahr Zweiter war, wollte ich diesmal natürlich gewinnen“, sagt er. Mit 22 Minuten Vorsprung gelang das souverän. Die Bedingungen hatten es aber in sich: Durch den Regen an den Vortagen waren Abschnitte sehr matschig und rutschig. „Ich hatte mir die Strecke aber vorher angesehen und wusste daher, was auf mich zukommt“, so der 32-Jährige.

Teilweise laufen statt rennen musste der zweitplatzierte Igor Schiffner aus Besigheim. „Drei Anstiege waren rutschig und steil, da fehlte mir der Grip“, beschreibt der Ultraläufer, der in den Vorjahren Platz drei und vier belegt hatte. Rang zwei verdankt er einer gelungenen Aufholjagd. Bei den Kilometern 27, 33 und 42 hatte er Konkurrenten überholt. Timo Striegel war da lange davongelaufen: „Nach Kilometer fünf oder sechs habe ich ihn nicht mehr gesehen.“ Schnellste Frau war Tanja Tücking (5:15:18 Stunden).

Den Halbmarathon

entschied Michael Chalupsky aus Neckargemünd nach 1:11:53 Stunden für sich. „Für mich war das eher eine Trainingseinheit, bei der es darum ging, mich an den Marathon heranzutasten.“ Den absolviert er nächste Woche in Frankfurt. Entsprechend hielt er sich etwas zurück. „Ich hatte vom Trainer die klare Anweisung, nicht schneller als die 1:12 Stunden zu laufen“, sagt Chalupsky, der 2018 im Bottwartal den Dreiviertelmarathon

gewonnen hatte. Dies gelang diesmal Lorenzo Zanon (2:02:55 Stunden) und Tatjana Ruf (2:12:46). Beim Halbmarathon der Frauen war Bettina Englisch aus Stockheim mit 1:21:07 vorne – das Ende einer zweijährigen Verletzungsunterbrechung. „Immer wenn ich loslegen wollte, hatte ich wieder Probleme“, blickt sie zurück. Vor vier Wochen in Karlsruhe und nun im Bottwartal war sie endlich schmerzfrei unterwegs. Mit zwölf Sekunden war ihr Vorsprung vor Nicole Möbus knapp. „Ich war ab Kilometer sieben vorne, wusste aber durch die Anfeuerungen der Zuschauer, dass meine Verfolgerin ­direkt hinter mir ist.“

Über die zehn Kilometer

gewann bei den Frauen Isabel Leibfried (36:49 Minuten), für die es um ein Auslaufen vom ­Essen-Marathon letzte Woche ging. „Das hier war ein schöner Saisonabschluss“, sagt sie – das Ziel zu gewinnen hatte sie sich aber gesetzt. Prominent besetzt war die Herren-Konkurrenz: Arne Gabius, deutscher Rekordhalter auf der Marathon-Distanz, bereitete sich mit der Teilnahme auf den New-York-Marathon vor, bei dem er im November die Top Ten anstrebt. Im Bottwartal holte er nach 29:40 Minuten den erwartet klaren Sieg. „Das war der Abschluss eines Trainingsblocks und es macht einfach mehr Spaß, mit einer Startnummer unterwegs zu sein als zuhause auf meiner Trainingsstrecke zwischen Stammheim und Möglingen.“ Ein Gefühl, das sicher jeder der 5384 Finisher bestens nachempfinden kann.