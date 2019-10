Bottwartal/Laufsport Im Starterfeld stehen immer mehr Auswärtige

Steinheim/Bottwartal - Als „nahe an der Perfektion“ bezeichnete Organisator Gerhard Petermann im vergangenen Jahr die 15. Auflage des Bottwartal-Marathons. Nicht nur das Wetter war ideal, mit mehr als 5000 Teilnehmern gab es auch einen Rekord. Entsprechend hoch liegt die Messlatte vor der Auflage an diesem Wochenende, 19. und 20. Oktober. „Der Druck ist schon groß, die Lage etwas angespannt“, gibt Petermann einen Einblick in die Gefühlslage des Organisationsteams an den letzten Tagen vor dem Start. „Es kommen einige Rückfragen, was im Krankheitsfall ist oder welche Schuhe für den Ultralauf geeignet sind“, nennt er Beispiele. Es ist also viel zu tun. „Ich bin froh, wenn dann der Startschuss fällt und die Last von mir abfällt“, blickt Gerhard Petermann aufs Wochenende voraus.