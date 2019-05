Bottwartal In der freien Natur den Körper und die Seele stärken

Insgesamt zehn Betriebe an den Strecken laden die Wanderer zur Einkehr ein. Sie halten ihre Weine und kulinarischen Spezialitäten bereit. Flammkuchen, Gegrilltes, Tresterfleisch, Nudeln, Kuchen und vieles mehr stehen auf den eigens für diesen Tag zusammengestellten Speisekarten. Darüber hinaus haben Gästeführer, Schauspieler und Mundartdichter Texte ausgewählt, die sie jeweils um 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr an den Stationen zum Besten geben. Die Strecke mit dem Titel „Umgeben von Reben“ führ von Großbottwar nach Kleinbottwar und ist rund elf Kilometer lang. 232 Höhenmeter werden überwunden – und etwa drei Stunden Wanderzeit. Der andere Weg heißt „Rund um die Burg“ und führt von Beilstein nach Schmidhausen. Die Strecke ist mit 9,5 Kilometer etwas kürzer, dafür müssen 241 Höhenmeter überwunden werden. Die Wanderzeit beträgt zwischen zwei und zweieinhalb Stunden.

Info:

Begleitbroschüren liegen bei den teilnehmenden Betrieben und in den Rathäusern der Region Marbach-Bottwartal aus. Sie können auch kostenlos bei der Tourismusgemeinschaft Marbach-Bottwartal unter der Telefonnummer 0 71 44 / 10 23 75 oder per E-Mail an info@marbach-bottwartal.de angefordert werden. Zudem steht sie im Internet unter www.marbach-bottwartal.de zum Download bereit. Dort sind auch die GPS-Daten der unterschiedlichen Touren verfügbar, die ebenfalls mit der Touren-App der Region Stuttgart oder dem WanderWalter abgerufen werden können.

Anreise Mit der S-Bahn S4 ist Marbach halbstündlich erreichbar. Von dort fährt der Bus 460 stündlich über Kleinbottwar und Großbottwar nach Beilstein oder der Freizeitbus Linie 464 nach Großbottwar. Aus Heilbronn steuern stündlich die Buslinien 641 und 642 über Untergruppenbach, Abstatt und Ilsfeld Beilstein an. Auch die Anreise mit dem Pkw ist über die Autobahn 81 Anschlussstellen Pleidelsheim, Mundelsheim oder Ilsfeld bequem. Parkplätze an den Wanderrouten sind vorhanden. Der Einstieg bei den Rundwanderwegen ist jeweils überall möglich.

Weitere Informationen sind erhältlich bei der Tourismusgemeinschaft Marbach-Bottwartal, Marktstraße 23, 71672 Marbach am Neckar, Telefon 0 71 44 /10 23 75, Fax: 0 71 44 /10 23 11, E-Mail: info@marbach-bottwartal.de, Homepage: www.marbach-bottwartal.de. kaz