Bottwartal Genießer bei viel Sonne unterwegs

Bei allem Genuss darf auch die Kultur nicht zu kurz kommen, die ist nämlich ebenfalls genussvoll. Petra Weller erzählt „G’schichtle“ vom knitzen Eidechsle, das so leckere Maultauschen, duftenden Hefezopf und besten Wein kredenzt, dass der Jung-Wengerter sie einfach heiraten muss – zumal aus der Eidechse dann im Märchen noch eine wunderschöne junge Frau wird.

Andrea Wehr hat für die großen und kleinen Zuhörer lustige Erzählungen von Menschen und Tieren im Gepäck, humorvoll geht es auch bei Mundartdichter Hanns-Otto Oechsle zu, Eckhard Fischer, Thomas Löffler, Elke R. Evert, Dorothea Baltzer und Frederike Wiechmann unterhalten die Gäste in den Weingütern ebenso aufs Beste. Weinerlebnisführerin Claudia Steinbrenner geht nach einer kurzweiligen Lesung direkt zur Weinprobe über und Kräuterpädagogin Anamaria Zube-Pop weiß viele Geschichten und Anekdoten über bekannte und unbekannte pflanzlicher Zuwanderer aus dem Mittelmeerraum.

Insgesamt boten die beiden Touren wieder besten Wein-, Kultur- und Naturgenuss. Am Benning, wo die Wanderer trotz der noch moderaten Temperaturen ins Schwitzen geraten, bietet sich eine zauberhafte Szenerie: Die Grillen zirpen, Milane schrauben sich im Aufwind in die Lüfte, und der Falke rüttelt über den Weinbergen. Runter nach Kleinbottwar geht es leichteren Schrittes. Dort empfängt Ortsvorsteher Manfred Waters die Besucher in der 1936 errichten Kelter und zeigt die umfangreiche Sammlung von der Handspritze der Steinheimer Feuerwehr anno 1886 über besondere Weine und alte Telefone. Das Gebäude, so ist zu hören, ist dieser Tage an einen privaten Investor verkauft worden, also stellt sich die Frage, was mit der Sammlung, die durchaus den Rang eines Heimatmuseums hat, passieren wird.