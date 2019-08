Bottwartal/Handball Viel Lob und ein starker neunter Platz

Dementsprechend zufrieden war auch SG-Trainer Michael Stettner: „Im ersten Spiel gegen Leipzig hätten wir vom Ergebnis her besser abschneiden können. Da haben wir pro Halbzeit zwei, drei Fehler mehr gehabt als der Gegner. Daher war es relativ hoch. Ansonsten haben wir am ersten Tag super gespielt, sowohl gegen Pisek als auch gegen Metzingen.“ Gegen den Zweitligisten HC Leipzig hieß es am Ende 14:22, es folgte ein klarer 18:13-Erfolg gegen den tschechischen Erstligisten Sokol Pisek. „Unser bestes Spiel war aber die erste Hälfte gegen Metzingen. Da haben wir ganz lange absolut mitgespielt. Am Ende reichen dann gegen eine solche Mannschaft weder Qualität noch Kraft über ein ganzes Spiel. Aber wie wir da aufgetreten sind, das war wirklich nahe an dem, was ich mir vorstelle – inklusive einer Wahnsinns-Torhüterleistung“, freute sich Stettner. Am Ende musste sich sein Team dem Erstligisten und späteren Turniersieger mit 12:19 geschlagen gegen.