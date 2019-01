Bottwartal/Handball Trainerfrage für die HABO SG ist geklärt

Die größere Leistungsorientierung soll dabei auch für die künftige zweite Mannschaft in der Bezirksliga gelten. Hier wird Simon Friedl, der momentan die HG-Männer betreut, seine Arbeit weiterführen. Unter dem HABO-Dach möchte man dann eine Verzahnung der beiden Teams erreichen. Das beginnt genau genommen übrigens schon jetzt: Jürgen Bucks Sohn Timm, der in der A-Jugend-Mannschaft derHABO JSG spielt und in der Hinrunde schon mehrfach bei den HG-Männern zum Einsatz kam, ist jetzt umgemeldet und könnte am Sonntag erstmals im Landesliga-Team des TVG eingesetzt werden. Eine Reihe seiner A-Jugend-Kollegen werden weiterhin bei der HG spielen. „Der ein oder andere könnte aber durchaus für die künftige erste Männermannschaft der HABO in Frage kommen“, so Buck, der mit der A-Jugend parallel auch in der nächsten Saison nochmal einen Anlauf auf die Bundesliga nehmen möchte.

Für die Männer – und auch für die Frauen – hatte man bei Gründung der HABO ja das mittelfristige Ziel „plus eins“ ausgegeben, dass also alle Mannschaften eine Liga nach oben gehen. Nun kommt wahrscheinlich zwischen die Württemberg- und die Landesliga ab der Saison 2020/21 die neue Verbandsliga. „Das könnte für uns sogar ein Vorteil sein“, findet Jürgen Buck, „weil der Sprung dann vielleicht nicht so groß ist. Die Dinge müssen organisch wachsen, damit es auch nachhaltig ist.“ Man wolle schließlich nicht auf einen Schlag die halbe Mannschaft austauschen. „Erste Ansprechpartner sind die Spieler, die schon da sind. Und da ist bei den meisten die Tendenz, dass sie das Projekt mit angehen wollen.“

Bei der künftigen ersten Frauenmannschaft der HABO SG war die Trainerfrage schnell geklärt. „Wir hatten gute Gespräche und sind uns nach kurzer Zeit einig gewesen“, sagt Timo Peter, der sicher mit einem großen Teil seiner jetzigen TVG-Mannschaft auch in Zukunft zusammenarbeiten wird. „Die letzten Gespräche stehen diese Woche noch auf dem Plan.“ Janine Zieker, derzeit Spielertrainerin bei der HG Steinheim-Kleinbottwar, wird auch in der künftigen zweiten HABO-Mannschaft die Fäden in der Hand halten. Die teilweise Vermischung beider Teams beginnt aber jetzt schon: „Ein paar Spielerinnen der HG sind schon bei uns im Training gewesen, einmal haben wir sogar mit beiden Mannschaften parallel in einer Halle trainiert. Das wollen wir auch bis Saisonende fortführen“, erklärt Timo Peter. Er stellt aber auch klar: „Die Vorbereitung für die kommende Saison beginnt für alle bei null!“

Auch für ihn ist es das Ziel, nach der wahrscheinlichen Einführung der Verbandsliga „möglichst schnell dorthin zu kommen. Mittelfristig wollen wir auch mit den Frauen die Württembergliga erreichen. Es wird auf jeden Fall eine interessante Aufgabe, vor allem mit dem dann deutlich größeren Kader.“