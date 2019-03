Bottwartal/Handball Timm Buck ist im Anflug auf die 3. Liga

Bottwartal - Wenn die A-Jugend-Handballer der HABO JSG am Sonntag um 14.45 Uhr den TV Bittenfeld in der Großbottwarer Wunnensteinhalle empfangen, dann trifft der Tabellenvorletzte auf den Vierten. Die Rollen sind also klar verteilt. Dass sich jedoch in den Reihen der Gastgeber mit Timm Buck der aktuelle Torschützenkönig der Liga befindet (und das mit großem Abstand), das ist auch im Aktivenbereich einigen nicht verborgen geblieben. Nachdem der 17-Jährige in der Hinrunde parallel zu den Jugend-Einsätzen noch bei den Männern der HG Steinheim-Kleinbottwar in der Bezirksliga gespielt hatte, ist er in der Rückrunde beim Landesligisten TV Großbottwar aktiv. Nächste Saison folgt aber der richtig große Schritt: Da wird Timm Buck zum HC Oppenweiler/Backnang in die 3. Liga wechseln.