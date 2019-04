Bottwartal/Handball Strukturreform löst im Bottwartal geteilte Reaktionen aus

Hinzu kommt natürlich auch der Druck, sich überhaupt für die eingleisige Württembergliga zu qualifizieren. Nach Lage der Dinge müsste man unter den ersten Sechs landen. Das könnte im Bottwartal eine brisante Situation ergeben: Der TV Großbottwar – künftig mit der HG Steinheim-Kleinbottwar in der HABO SG vereint – spielt derzeit in der Landesliga. Sollte der SKV Oberstenfeld, der bei der HABO SG nicht mit einsteigen wollte, sich nicht für die eingleisige Württembergliga qualifizieren, die HABO es hingegen unter die ersten Fünf oder Sechs der Landesliga schaffen, „dann würden beide in der Verbandsliga spielen – ohne dass einer offiziell auf- oder abgestiegen wäre“, sagt HABO-Leiter Bernd Rempfer, der aber auch sieht, „dass gerade für unsere Mannschaften im ersten Jahr, in dem wir uns ja eigentlich erst konsolidieren müssen, gleich ein hoher Druck da ist, weiter oben in der Tabelle zu landen, um es in die Verbandsliga zu schaffen“.

Jürgen Buck, künftiger Trainer derHABO-Männer, sieht die Strukturreform grundsätzlich positiv. „Das Niveau in der Württembergliga wird noch höher, die Auf- und Abstiegsregelung ist klarer. Ganz schlecht würde ich aber Zehner-Staffeln in der Landesliga finden“, ist er mit Hans Artschwager einer Meinung. Allerdings hält er nicht viel davon, für Spiele in unteren Klassen im Ernstfall keine Schiedsrichter mehr anzusetzen. „Damit würde man das Vereinsleben beschneiden, weil man den unteren Mannschaften suggeriert, dass ihr Sport nichts wert ist. Ganz klar: Man muss die Schiedsrichterproblematik anpacken. Vielleicht sollte man den Job einfach dadurch attraktiver machen, dass man mehr zahlt.“ In letzter Konsequenz würden dadurch die Vereinsbeiträge steigen. „Wenn ich das aber mal vergleiche mit dem was zum Beispiel Klavierunterricht kostet, dann sind wir doch eigentlich viel zu billig“, findet Jürgen Buck.

Für Tobias Klisch, Trainer der Württembergliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal, macht die Strukturreform „die Sache aus meiner persönlichen Sicht interessanter, weil es dadurch alles etwas professioneller werden sollte. Für einen Verein wie die SG, muss man sehen, wie es sich entwickelt. Der Aufwand wird sicherlich höher, wenn ich an die Fahrten zum Beispiel nach Wangen im Allgäu denke. Dafür fallen eben auch einige Derbys weg“, sieht Klisch ähnlich wie Michael Walter hier ein Problem und fügt an: „Ob der sportliche Mehrwert tatsächlich so hoch ist, dass er den höheren finanziellen Aufwand rechtfertigt, das bleibt abzuwarten.“ Ein ganz klares Plus der Strukturreform ist in den Augen von Klisch der Wegfall der Relegation: „Wenn man als Zweiter der Württembergliga noch aufsteigen wollte, dann war man bisher bis in den Juni hinein am Spielen. Da sollte eigentlich die Vorbereitung auf die neue Saison schon losgehen.“ Mit Vorfreude blickt der SG-Trainer auf die kommende Spielzeit: „Da wird sich keiner mehr am Ende hängen lassen können, so wie es derzeit der Fall ist, weil es für jeden noch um etwas geht.“