Bottwartal/Handball SG rutscht in der Tabelle nach unten

Auch dank einiger Paraden von Schlussmann Maximilian Ernst hielten die Gäste bis zum 10:10 (19.) gut mit. Drei Minuten später führten die Remstäler beim 13:10 ­jedoch erstmals mit drei Toren Vorsprung. Auch eine Auszeit von Trainer Klisch brachte keine Besserung im Spiel der SG. Vor allem im Positionsangriff taten sich die Bottwartäler gegen die aggressive 6:0­Abwehr des VfL sehr schwer. Zudem ließ Christian Zluhan eine Siebenmeterchance gegen Waiblingens Keeper Yannick Seeger ungenutzt. Bis zur Pause bauten die Gastgeber ihre Führung auf vier Tore (16:12) aus. Näher als drei Tore (20:17/40.) kam die SG Schozach-Bottwartal in der zweiten Halbzeit nie mehr an den VfL heran. Von der 41. Minute an mussten die Bottwartäler zudem auf Valentin Weckerle verzichten, der nach einem Foul an seinem Gegen­spieler in der Luft die Rote Karte sah. Die Schiedsrichter machten es den Akteuren mit insgesamt zwölf Zeitstrafen in einem eigentlich fairen Spiel nicht leichter, das der VfL am Ende auch in der Höhe verdient gewann. SG Schozach-Bottwartal:

Ernst, Hämmerling – Weckerle (2), Linder, Soteras Merz (5/2), Heinz (1), Gallus (5), Zieker (4), Keller, Marjanovic (6), Zluhan (4), Baumann.