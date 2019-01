Bottwartal/Handball Ob BWOL oder 3. Liga – die Basis steht

Und auch über Verstärkungen wird mehr als nur nachgedacht. So hat die SG für die neue Saison Linkshänderin Luisa Riek vom aktuellen Landesliga-Zweiten TV Flein verpflichtet. Sie ist dort im rechten Rückraum eine der Top-Torschützinnnen, soll bei der SG zunächst aber auf der rechten Außenbahn spielen. „Sie wird aber sicher auch an den Rückraum herangeführt“, so Stettner, für den es ein Rätsel ist, dass die 19-Jährige „durch das Raster beim HVW geflogen ist. Da muss wirklich einiges zusammengekommen sein. Sie hat einen super Wurf, eine wahnsinnige Sprungkraft, eine gute Grundschnelligkeit inklusive Umschaltspiel sowie die körperlichen Voraussetzungen“, zählt der Coach die Stärken des Neuzugangs auf. „Sie trainiert jetzt schon im Schnitt einmal pro Woche bei uns mit. Ich bin mir sicher, dass wir an Luisa viel Freude haben werden und sie bei uns einschlägt.“

Doch auch auf weiteren Positionen will die SG Schozach-Bottwartal den Kader ergänzen. „Zum einen wollen wir uns insgesamt im Tor breiter aufstellen“, sagt Stettner. Hier bilden derzeit Tabea Kraft und Jasmin Schweizer das Duo. „Dazu würde uns eine weitere Spielerin im Rückraum, die auch aus der zweiten Reihe die sogenannten ,einfachen Tore’ machen kann, wirklich guttun“, fährt Stettner fort. „Was Spielerinnen mit dieser Qualität angeht, sind wir meiner Meinung nach aktuell noch ein bisschen zu dünn besetzt. Außerdem müssen wir uns durch die bereits angesprochene Situation bei Franziska Ziegler mit der Position auf Linksaußen beschäftigen“, sagt der Coach. Nominell steht hier aktuell sonst nur noch Katharina Bieser im Team. „Das könnte man aber teilweise auch intern lösen.“