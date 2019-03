Bottwartal/Handball „Nicht allen ist der Ernst der Lage bewusst“

Am Samstag kommt nun der TSV Alfdorf/Lorch nach Beilstein, neben Fellbach die Mannschaft der Stunde in der Liga. Die Alfdorfer waren mit sechs Niederlagen in die Saison gestartet und hatten die Hinrunde mit nur sieben Punkten beendet. Doch in der Rückrunde haben sie nun 14:4 Zähler geholt und zuletzt fünf Siege in Serie hingelegt, darunter bei den beiden Spitzenteams SV Leonberg/Eltingen und TSV Schmiden. Der TSV Alfdorf/Lorch hatte vor der Saison die namhafteste Verstärkung der Liga präsentiert: Der langjährige Bundesliga- und Nationalspieler Adrian Pfahl ist dort jetzt Spielertrainer. Doch zu Saisonbeginn war der gebürtige Oberstenfelder wegen Schulterproblemen noch außer Gefecht. Erst kurz vor Weihnachten griff der Linkshänder wieder zum Ball, seither geht es beim TSV steil bergauf.