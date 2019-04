Bottwartal/Handball Kein Matchball, sondern ein Spiel zum Genießen

Personell sieht es so weit gut aus: „Katharina Bieser konnte nach ihren mehrwöchigen Knieproblemen am Dienstag und Donnerstag wieder trainieren, hat aber natürlich noch Trainingsrückstand. Sie wird aber als Option dabei sein“, erklärt Michael Stettner, der auf der linken Außenbahn aber auch wieder auf den Einsatz der15-jährigen Jugend-Nationalspielerin Hannah Hönig bauen kann. Melanie Guyomard war zuletzt gesundheitlich angeschlagen, „sie konnte konnte aber das Abschlusstraining mitmachen und ist ebenfalls in Wolfschlugen an Bord. Der Rest ist fit“, vermeldet Stettner.