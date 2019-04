Bottwartal/Handball Jetzt heißt es: Zittern bis zur letzten Partie

Der nach dem Spiel sichtlich angefressene SG-Trainer Michael Stettner wollte die Niederlage nicht am glücklichen und späten Siegtreffer der Gastgeberinnen festmachen: „Wir haben die Begegnung nicht in den letzten zehn Sekunden verloren, sondern in den ersten 50 Minuten“, kritisierte er. Insgesamt habe es, wie auch schon in den Spielen zuvor, zu viele Aufs und Abs in den 60 Minuten gegeben. „Die letzte Partie, in der wir über die gesamte Spielzeit konstant waren, war Mitte Februar in Göppingen“, führte er weiter aus.