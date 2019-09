Bottwartal/Handball HABO kennt vom Gegner nur zehn relevante Minuten

Bottwartal - Genau die richtige Antwort auf den missglückten Saisonstart haben die Landesliga-Handballer der HABO SG mit dem klaren Sieg beim VfL Waiblingen II vergangenen Samstag gegeben. „Jedes Spiel hat sein eigenes Kapitel. Daher war klar, dass wir die Auftaktniederlage gegen Schorndorf abhaken müssen, denn das entsprach nicht dem, was wir in der Vorbereitung gezeigt haben. Das ist uns gelungen“, sagt Trainer Jürgen Buck. „Doch auch das nächste Spiel wird wieder ein neues Kapitel“, mahnt der Coach vor der Partie am Sonntag (17 Uhr) bei der Hbi Weilimdorf/Feuerbach.