Bottwartal/Handball Endlich ein Sieg in Bietigheim

Abgesehen vom statistischen Wert, endlich einmal in Bietigheim erfolgreich zu sein, war die Partie auch tabellarisch von großer Bedeutung. „Uns war klar, dass wir bei einer Niederlage unten drin hängen. Jetzt haben wir die Chance, dass wir bei einem Sieg am kommenden Samstag zu Hause gegen Flein wohl einen Haken an den Klassenerhalt machen können“, freut sich Trainer Tobias Klisch. Tatsächlich wäre sein Team bei einer Niederlage nur noch einen Punkt vor den Bietigheimern und damit dem ersten Abstiegsplatz gewesen. „Jetzt müssten sie in den restlichen sieben Spielen sechs Punkte auf uns gutmachen, da wir ja auch den direkten Vergleich klar gewonnen haben“, weiß Klisch.