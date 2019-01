Bottwartal/Handball „Eine Glanzleistung war es diesmal nicht gerade“

Bottwartal - Es gibt Tage, die laufen einfach nicht optimal. Genau so einen Tag haben die BWOL-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal am Sonntag erwischt. Erst war die A6 wegen Brückenarbeiten komplett gesperrt, weshalb man einen Umweg zum Auswärtsspiel fahren musste, dann geriet man bei der SG Nußloch auch noch schnell in Rückstand und schien mit dem Kopf nicht richtig bei der Sache zu sein. Am Ende des Tages zählte aber das Ergebnis, und mit dem konnte das Team von Trainer Michael Stettner letztlich zufrieden sein. Beim Tabellenelften SG Nußloch gewann der Zweite nämlich mit 32:26 (18:10). Es war der elfte Sieg im 15. Spiel.