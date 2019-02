Bottwartal/Handball Ein weiterer Neuzugang aus Oppenweiler

So weit zur Zukunftsplanung, ganz aktuell hat die SG Schozach-Bottwartal aber andere Sorgen. Denn nach neun sieglosen Spielen in Folge ist man bedenklich nah an die Abstiegszone gerutscht. Vor diesem Hintergrund birgt das nächste Spiel am Samstag um 17.30 Uhr eine gewisse Brisanz. Denn das ist ausgerechnet beim HC Oppenweiler/Backnang II und damit gegen Tobias Hold, der eben nicht nur künftig in Beilstein spielen wird, sondern auch der beste Freund von Tobias Klisch ist. „Das ist vielleicht etwas unglücklich, dass das gerade in dieser Woche ist, in der wir seinen Wechsel bekannt gegeben haben. Aber es ändert nichts an dem Druck, den wir haben“, findet Tobias Klisch, dessen Team in der Hinrunde ein teils kurioses Spiel gegen die HCOB-Zweite mit einem Tor gewann. „Philipp Hämmerling bekam damals Rot, weil er angeblich einem Gegenspieler den Ball absichtlich an den Kopf geworfen hatte, und am Ende haben die Schiedsrichter die von mir genommene Auszeit nicht zugelassen“, erinnert sich Klisch. Er rechnet auch diesmal wieder mit einem sehr schweren Spiel: „Die haben einige Spieler dabei, die lange in der ersten Mannschaft aktiv waren.“ Die SG muss auf den gesperrten Daniel Zieker verzichten, zudem ist der Einsatz von Markus Rossmeier (Rückenprobleme) unsicher.