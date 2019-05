Bottwartal/Handball Die SG greift „ganz oben ins Regal“

„Ich arbeite Vollzeit bei Bosch in Stuttgart. Ich bin jetzt 19 Jahre bei der NSU, bin mit der B-Jugend Deutscher Meister geworden, von der fünften in die erste Liga aufgestiegen und habe drei Jahre in der 1. Bundesliga gespielt. Die duale Karriere war mir immer wichtig. Doch die Möglichkeit, wie in den vergangenen zwei Jahren mit reduziertem Training dort weiterzumachen, gibt es künftig nicht mehr. Deshalb habe ich mich umgeschaut“, erklärt Svenja Kaufmann. Nachdem die NSU bekannt gegeben hatte, dass sie den Verein verlassen wird, „kamen über alle möglichen Kanäle viele Anfragen. Aber ich hatte schon seit ein paar Jahren Kontakt zur SG Schozach-Bottwartal. Und nachdem sie jetzt in die 3. Liga aufgestiegen sind, bietet sich hier die Möglichkeit, weiterhin Beruf und hochklassigen Handball in der Nähe meines Wohnortes zu verbinden.“ Jetzt ist sie aber erstmal in den Urlaub nach Norwegen aufgebrochen.