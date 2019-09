Doch nach dem Wechsel beim Stand von 17:9 „haben wir Pforzheim vollkommen unnötig nochmal die Tür aufgemacht“, wie es Stettner formuliert. „Dabei hatten wir uns eigentlich vorgenommen nicht nachzulassen.“ Doch es dauerte fast fünf Minuten, bis die SG nach Wiederanpfiff erneut ins Pforzheimer Tor trafen. 19:13, 20:15, 22:18 und schließlich 23:20 – der Vorsprung des Aufsteigers schmolz mehr und mehr. „Wir haben uns in dieser Phase einfach zu viele technische Fehler geleistet. Wichtig war, dass Jana Brausch auch hier wieder zur Stelle war, als wir sie gebraucht haben. Sie hat in zwei Partien jetzt zweimal geliefert“, sagt der Coach. Mit drei Toren in Folge von Theresa Müller, Anna Asmuth und Sina Klenk setzte sich die SG wieder auf 26:20 ab, womit die Begegnung nach 52 Minuten entschieden war. Den Abstand von sechs Toren brachten die Bottwartälerinnen nun sicher über die Zeit, am Ende hieß es 29:23 und die ersten Punkte in der Drittliga-Geschichte des Vereins waren unter Dach und Fach.