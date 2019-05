Bottwartal/Handball Der Traum platzt gleich in der ersten Runde

Somit standen die HABO-Jungs im zweiten Spiel schon mit dem Rücken zur Wand, da nur ein Sieg noch realistische Chancen auf einen der ersten beiden Plätze und damit das Weiterkommen in der Qualifikation Richtung Bundesliga offen ließ. „Wir waren im Angriff zunächst auch gut drauf, aber das Rückzugsverhalten war nicht optimal, auch nach eigenen Toren“, moniert der HABO-Coach. Kurz vor der Pausensirene vergab seine Mannschaft dann auch noch beim Stand von 11:12 einen Konter. „In der zweiten Halbzeit haben wir vier völlig freie Würfe vom Kreis vergeben. Dadurch ist uns das Spiel leider entglitten“, erklärt Jürgen Buck. Seine Mannschaft lag nun ständig mit vier bis fünf Toren in Rückstand. „Wir haben es dadurch nicht geschafft, dass es in der Schlussphase vielleicht nochmal auf die Nerven ankommt. Letztlich hat es am Zweikampfverhalten in der Abwehr und der Chancenverwertung gehapert“, analysierte Buck die 15:20-Niederlage. „Die Enttäuschung ist natürlich groß. Wir hätten gerne die zweite Runde erreicht, obwohl wir ja wussten, dass das eine sehr schwere Gruppe und ein Ausscheiden damit möglich war.“ Der Coach haderte auch ein wenig damit, dass Rückraumspieler Philipp Storz an diesem Tag verletzungsbedingt nicht spielen konnte. „Vielleicht wäre mit ihm gegen Erlangen mehr drin gewesen“, so Buck, weil dann die Last nicht so sehr auf seinem Sohn Timm gelegen hätte.