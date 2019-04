Bottwartal/Handball Der SG Schozach-Bottwartal reicht eine gute Hälfte

Dass es am Ende doch zum Sieg reichte, lag laut Klisch vor allem daran, „dass die Jungs in der zweiten Halbzeit hinten das gemacht haben, was ich ihnen gesagt habe: Dass sie um den Kreisläufer herumarbeiten müssen. Und wenn wir rausgehen, dann muss es halt knallen. Außerdem hatten wir dann auch eine gute Torwartleistung.“ Das Resultat: Nach 16 Gegentoren in der ersten Hälfte waren es im zweiten Durchgang nur noch elf. Und vorne bekamen die Schönbucher vor allem Linkshänder Valentin Weckerle nicht in den Griff. Bis auf zwei Würfe ans Aluminium hatte der SG-Rückraumspieler keinen Fehlwurf, erzielte am Ende zehn Treffer. Die Bezeichnung „Matchwinner“ nahm Weckerle dann auch „gerne an. Das hat mir heute gut getan, nachdem in der Rückrunde die Quote nicht immer so erfrischend war. Und aus dem Hinspiel war ja auch noch was offen.“ Da hatte die SG zu Hause mit einem Tor verloren. Tobias Klisch freute es „für Valentin Weckerle persönlich sehr, dass er heute so gut getroffen hat. Aber wenn er die Tore nicht gemacht hätte, dann hätte es ein anderer getan. Bei gleicher kämpferischer Einstellung hätte sich letztlich unsere spielerische Qualität durchgesetzt“, war sich der SG-Trainer sicher.