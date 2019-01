Bottwartal/Handball Das Motto „volles Risiko“ geht in den Schlussminuten nach hinten los

Zurückzuführen ist das zum einen auf die angespannte Personallage. Durch den kurzfristigen berufsbedingten Ausfall von Damir Marjanovic standen nur drei Rückraumspieler zur Verfügung. So wechselte sich Trainer Klisch in Unterzahlsituationen auch selbst ein, um jenen zumindest eine kurze Verschnaufpause zu geben. Zum anderen wurde der Spielstand in den letzten sechs Minuten derart deutlich, da die SG mit einem siebten Feldspieler volles Risiko gegangen war. „Das ging aber nach hinten los. Vorne haben wir freie Chancen vergeben, hinten nicht mehr gemeinsam verteidigt“, hadert Tobias Klisch.