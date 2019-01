Bottwartal Geld für Kindergärten

Die Fachjury der Aktion befand, dass zwei Projekte die Kriterien für den zweiten Platz gleichermaßen erfüllt haben, teilt die Volksbank mit. Daher gebe es in diesem Jahr gleich zwei zweite Plätze, zum einen sah man dort den Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal in Benningen, zum anderen die Elsa-Brodbeck-Kindertagesstätte in Affalterbach. Beide dürfen sich über 1500 Euro freuen.