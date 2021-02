Bottwartal Ein Shooter für die SG

Kevin Matschke ist 26 Jahre alt, 1,90 Meter groß und gilt als Rückraum-Shooter, der sowohl halblinks als auch halbrechts spielen kann. „Er hat aber auch ein Auge für seine Nebenleute und ist in der Abwehr auf einer zentralen Position eingeplant. Er bringt vom Gesamtpaket her eigentlich alles mit“, lobt Hauser. „Ich wollte gerne weiter in einer höheren Liga spielen, und die SG ist eine gute Adresse in der Region. Zudem habe ich unter Trainer Henning Fröschle schon mal ein Jahr in Flein gespielt“, erklärt der Neuzugang.