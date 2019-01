Bottwartal Die Sicherheit steht im Vordergrund

Bottwartal - Wenn es schneit, so wie dieser Tage, sind nicht alle Menschen glücklich über die weiße Pracht. Vor allem Pendler und Autofahrer sind dann auf Räumfahrzeuge und die Arbeit der Bauhöfe im Bottwartal angewiesen. In den vergangenen Jahren hat das Beseitigen der Schneemassen aber auch einige Umwelt-Debatten ausgelöst. Das vielerorts verwendete Streusalz wirkt sich negativ auf Flora und Fauna aus. Dennoch ist das Räumen der Straßen für die Verkehrssicherheit von großer Bedeutung, denn eine Autofahrt darf nicht zur unkontrollierten Rutschpartie werden. In Steinheim setzen die Mitarbeiter des Bauhofes, soweit nötig, auf Streusalz. „Wir müssen allein wegen der topografischen Lage Salz einsetzen“, erklärt der stellvertretende Bauhofleiter Matthias Hermann. „Wir haben so viele Steigungen und Gefälle im Ort, zum Beispiel in Richtung der Hofacker-Siedlung oder auf der Seestraße, dass es gar nicht anders geht.“ Bei steilen Hängen helfen die herkömmlichen Methoden nämlich nicht mehr. „Wir räumen die Straßen auch regelmäßig, kommen aber bei großen Schneemassen ohne Salz schlichtweg nicht hinterher“, gibt Hermann zu bedenken. „Natürlich versuchen wir, die Menge so gering wie möglich zu halten“, betont er. So streut die Stadt Steinheim ihre Radwege mit abstumpfendem Material wie Rollsplitt und auch Privatpersonen sind dazu angehalten, kein Salz zu verwenden. „Wenn es um die Verkehrssicherheit geht, müssen wir die Straßen aber streuen, wir haben viel Durchgangsverkehr.“