Bottwartal-Derby SG-Keeper ist der „Man of the Match“

Oberstenfeld - Den inoffiziellen Titel als „Man of the Match“ lasse er jetzt mal so stehen, sagte Thomas Fink nach dem Derby in der Handball-Württembergliga zwischen dem SKV Oberstenfeld und der SG Schozach-Bottwartal. Der Torhüter der SG hatte den wohl größten Anteil daran, dass die Gäste am Samstagabend ihren zweiten Saisonsieg und den ersten in fremder Halle feiern durften. Am Ende leuchtete ein 23:24 von der Anzeigetafel der Bäderwiesenhalle.