Bottwartäler Schlehbeucher Narrensamen darf nun wachsen und gedeihen

Am Montag steht aber nicht der Auftakt der diesjährigen Kampagne im Vordergrund, sondern der Narrennachwuchs. Der sechsjährige Ramon, sowie die Zwillinge Marina und Samira, beide 15 Jahre alt, werden mit einer närrischen Taufzeremonie in die Zunft aufgenommen. Die Kinder der im vergangenen Jahr eingeführten Natascha Kindsvogel erhalten dazu natürlich die prägnante Ausstattung: einen Schellengürtel, Wengertstab, einen Narrenorden und die Schwestern, geschnitzte „Larven“, verziert mit orangefarbenen Böbele. Sogar vier Paten von den befreundeten Sulzbacher Stäffeleshexa sind gekommen, um den Neulingen beizustehen. Zur Vorbereitung hätten die jungen Leute bereits ein Jahr „mitlaufen“ müssen, hat Günther Krautter vor dem Taufakt erklärt. Mit der Wengerträtsche Krach machen, das habe ihm während der Zeit am besten gefallen, weiß Ramon und blickt dabei mit leuchtenden Augen auf die Schellengürtel. Gelegenheit zum Krach und Remidemi machen kriegen alle Schlehbeucher noch am gleichen Tag. Die Teilnahme am Rathaussturm und Umzug in Steinheim wird der erste Streich dieser Saison werden.