Botanischer Garten "Blumendesigner der Stars" zeigt Orchideen in New York

Mit Leatham zu arbeiten habe großen Spaß gemacht, gibt der Orchideen-Chef des Botanischen Gartens, Marc Hachadourian, das Kompliment zurück. "Die Menschen können mit seinen Ideen einfach sehr viel anfangen."

Orchideen gehören zu Leathams Lieblingsblumen - der Designer schwärmt von "ihrer Schönheit, ihrer Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, ihrer Sinnlichkeit und ihrer Sexualität". "Orchideen haben einen ganz besonderen Platz in meinem Design und meinem Herzen, ich habe jetzt auch meine eigene Orchidee zu Hause und meine Mutter auch - das ist für mich etwas ganz persönliches." Seine allerliebste Orchidee: der sogenannte Frauenschuh.

Liebhaber greller Farben

Im Gewächshaus des Botanischen Gartens von New York, wo die Orchideen-Schau eine jährliche Frühlings-Tradition ist, hat Leatham in mehrwöchiger Arbeit Tausende Orchideen arrangiert - in Grün, Orange, Lila und Gelb wachsen die Gewächse aus dem Boden oder hängen von der Decke. "Ich bin ein großer Liebhaber greller Farben, und ich wollte das so aufbauen, dass es Wellen von Orchideen sind - sehr sexy."

Manche der Blumen spiegeln sich auch in eigens aufgestellten silbernen Kaleidoskop-Spiegeln oder in Teichen, neben ebenfalls kunstvoll arrangierten Blütenblättern. "Ich liebe es, wenn Blütenblätter fallen. Alle rufen immer sofort die Haushälterin, um das sauber zu machen, aber ich sage immer: Nein, so ist doch die Natur." Er wolle mit seinen blumigen Werken Emotionen wecken, sagt Leatham. "Die Schau soll ein Ort des Friedens und der Ruhe sein - damit kann man doch nie etwas falsch machen."