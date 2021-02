Bosch übersteht Corona-Einbruch bisher glimpflich Heimwerker helfen Bosch aus der Krise

Große Sorge um Benziner und Diesel

Große Sorgen macht sich der Konzern um die Zukunft von Diesel und Benziner. Es sei zwar zu begrüßen, dass die EU mit ihren Plänen zur Einführung einer neuen Abgasnorm namens Euro 7 die Grenzwerte schneller absenken wolle als bisher, sagte Bosch-Chef Volkmar Denner. Es sei allerdings kritisch zu sehen, dass die Bedingungen, unter denen die Grenzwerte gemessen werden sollen, erneut verschärft würden. Schon jetzt werden die Abgaswerte auch unter realistischen Bedingungen gemessen und nicht mehr nur im Labor – eine Lehre aus dem Dieselskandal. Die Frage ist aber, was darunter zu verstehen ist. „Muss ein Auto die Grenzwerte auch dann einhalten, wenn es mit kaltem Motor und einem Anhänger einem Berg hinauffährt, wird die Technik sehr teuer.“ Die Abgasreinigung müsste dann auf exotische Mess-Situationen ausgerichtet werden, die in der Praxis so selten vorkämen, dass sie für die Luftqualität überhaupt keine Rolle spielten. Ohnehin seien die nun geplanten Grenzwerte so niedrig, dass sie mit den heutigen Messgeräten gar nicht überprüft werden könnten. Das aber sei zwingend, um die Fahrzeuge so weiterzuentwickeln, dass sie die Vorschriften einhalten.