Bosch, Lidl, Dürr & Co. Chefwechsel in Baden-Württemberg

Stuttgart - Mit Beginn des neuen Jahres erhält der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr einen neuen Chef. Ralf Dieter, der seit mehr als 15 Jahren an der Spitze des Traditionsunternehmens steht, übergibt Jochen Weyrauch den Stab. Dürr ist keine Ausnahme. In einer ganzen Reihe von Unternehmen im Südwesten steht ein Chefwechsel an oder wurde soeben vollzogen – dazu gehören Bosch, Stihl, Lidl, Hugo Boss und Mahle. Wer sind die Neuen?