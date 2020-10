Bosch Lenksystem-Sparte Chefin für Bosch Automotive Steering

Marliani begann 1998 ihre berufliche Laufbahn bei Bosch, war in diversen Führungspositionen in verschiedenen Bosch-Geschäftsbereichen. „Sie blickt auf mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung in der Automobilindustrie zurück und liefert bereits heute wichtige Beiträge zur globalen Strategie“, kommentiert Harald Kröger, Vorsitzender des Aufsichtsrats, den Wechsel in der Führungsspitze.