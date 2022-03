Technologiekonzern in Murrhardt Bei Bosch sind noch mehr Jobs bedroht

Am Vortag hatten die Vertreter der Arbeitnehmer öffentlich gemacht, dass sie 70 Stellen in Murrhardt wegen möglicher Verlagerungen nach Osteuropa in Gefahr sehen. An diesem Freitag ist die Belegschaft deswegen zu einer Protestkundgebung aufgerufen. Bosch ist in Murrhardt mit den Bereichen Elektrowerkzeugen und Rexroth vertreten. Gefertigt werden etwa Druckluft- und Akku-Industriewerkzeuge (Elektrowerkzeuge/Power Tools) sowie Schraubtechnik (Rexroth).