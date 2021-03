Borussia Mönchengladbach Niederlagenserie wird auch für Rose immer problematischer

Rose hat in Mönchengladbach noch einen Vertrag bis 2022, will aber im Sommer per Ausstiegsklausel zu Borussia Dortmund wechseln. Dafür sollen die Gladbacher mindestens fünf Millionen Euro bekommen. Diese Zahlung scheint zumindest gefährdet, sollte Eberl doch noch Rose beurlauben. "Der Wunsch der Fans ist ja nicht ausschließlich wegen der Leistung, sondern hauptsächlich wegen der Entscheidung von Marco Rose. Das ist das, was ich unterscheide", sagte Eberl zum Unmut der Fans. Die meisten Anhänger nehmen es Rose übel, dass dieser erst von einer Entwicklung am Niederrhein gesprochen und Titel-Träume geweckt hatte, nun aber nach nur zwei Jahren schon wieder gehen will.