Borussia Mönchengladbach gegen VfB Stuttgart Nikolas Nartey und Wahid Faghir machen auf sich aufmerksam

Mehr Einsatzzeit, nämlich über die vollen 90 Minuten, erhielt am Samstag ein weiterer Neuling im Trikot des VfB: Nikolas Nartey durfte nach seiner Bundesligapremiere gegen die TSG Hoffenheim (3:1) in Mönchengladbach von Anfang an und bis zum Schlusspfiff ran. Als Ersatz für Orel Mangala machte der Landsmann von Faghir im zentralen Mittelfeld trotz schwacher Zweikampfquote von 25 Prozent ein ordentliches Spiel. So sah es auch Sportdirektor Sven Mislintat: „ Niko hat nach einem Topspiel mit der dänischen U21 gegen Belgien mit dem gleichen Selbstverständnis gespielt. Er hat unser Spiel schnell gemacht“, lobte Mislintat den Spieler, der in der vergangenen Saison noch an den SV Sandhausen verliehen war.