Borussia Mönchengladbach Embolo wieder wichtig: Zwei Tore, eine Vorlage

Er habe nur in einer angrenzenden Wohnung Basketball geschaut. Die Polizei bestätigte später, Embolo tatsächlich in einer Wohnung angetroffen zu haben. Dorthin - so ihre Vermutung - soll er getürmt sein, nachdem die Polizei auf dem Gelände ankam. Obwohl Embolo all dies immer bestritt, akzeptierte er vor rund zwei Wochen einen Bußgeldbescheid in Höhe von 8400 Euro wegen des Vorfalls. Laut einer Stadtsprecherin umfasste dieser auch den Verstoß, an besagter Party teilgenommen zu haben. Dagegen ging Embolo nicht mehr vor. "Warum Breel keinen Einspruch eingelegt hat und wofür er genau die Strafe bekommen hat, ist mir egal", befand Gladbachs Sportchef Max Eberl.

Die Aktion selbst war ihm keinesfalls egal. Gut eine Woche nach dem Vorfall war Embolo vom Verein zu einer "hohen Geldstrafe" verdonnert worden. Laut "Bild"-Zeitung lag diese bei rund 200 000 Euro, was nie bestätigt wurde. Der Club gab immer zu verstehen, Embolos Version, nicht an der der Party teilgenommen zu haben, zu glauben und wies öffentliche Forderungen nach einem Rausschmiss des Angreifers, der einen Marktwert von gut 15 Millionen Euro hat, zurück.

Embolos Vertrag in Gladbach läuft noch bis zum Sommer 2023. Zuletzt gab es Medienberichte über ein angebliches Interesse des AC Mailand. Möglicherweise wird im Sommer in Gladbach in der Causa Embolo noch einmal alles auf Null gestellt. Dann nämlich kommt in Adi Hütter ein neuer Trainer von Eintracht Frankfurt. Und der hat durchaus ein Faible für wuchtige, bullige Angreifer. Und alles andere wird dann endgültig Vergangenheit sein.

