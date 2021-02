Borussia Mönchengladbach Eberls Aufgaben: Trainersuche und ungeklärte Personalien

Insbesondere bei den Innenverteidigern Matthias Ginter und Nico Elvedi - bei beiden laufen die Verträge 2022 aus - strebt Eberl eine Verlängerung an. Roses Abgang könnte diesen Prozess beeinflussen. Die "Bild" zitierte einen nicht namentlich genannten Spieler, dem Rose noch vor "wenigen Wochen" gesagt habe, in Gladbach "etwas Großes" aufbauen zu wollen. Laut "Bild" käme sich der Spieler belogen vor.

Ob die Spieler Rose nun noch bereitwillig folgen, entscheidet sich in den kommenden, wegweisenden Wochen. In den Spitzenspielen gegen Leipzig und Leverkusen geht es darum, ob es erneut in die Champions League gehen kann. Dort steht in der kommenden Woche das Hinspiel gegen Manchester City an, kurz darauf folgt das brisante Pokalspiel gegen Roses künftigen Club Dortmund. Ein Scheitern Gladbachs könnte ähnliche Folgen wie Lothar Matthäus' legendärer Elfmeter-Fehlschuss im Pokal-Endspiel 1984 gegen die Bayern haben. Matthäus war wegen seines feststehenden Wechsels nach München fortan persona non grata am Niederrhein und wurde jahrelange als "Judas" beschimpft.

Das Risiko ist auch für Rose groß. Zuletzt war die Stimmung in Fankreisen angesichts des sich abzeichnenden Wechsels zur ungeliebten Borussia nach Dortmund schon angespannt. Als Fanliebling dürfte Rose nun endgültig nicht mehr gelten, selbst wenn er zum Saisonende noch Erfolg hat. 2019 hatte er den in ähnlicher Situation in Salzburg.

Sein Wechsel nach Gladbach wurde im Frühjahr publik, im Sommer war er mit Red Bull Double-Sieger in Österreich. Auch in Borussias Historie finden sich Beispiele dafür, dass ein feststehender Abgang eines Trainers nicht zum Auseinanderbrechen führen muss: Nach Jupp Heynckes' verkündetem Abgang 1987 gewann die Borussia zehn Partien in Serie und wurde am Ende Dritter. Als Dieter Hecking am 2. April 2019 mitgeteilt wurde, dass er für Rose zum Ende der Saison gehen müsse, hielt er die Borussia immerhin noch sicher auf Platz fünf und damit die Europa-League-Qualifikation.

"Weder Borussia Dortmund noch irgendein anderer Verein kann uns kaputtkaufen", bekräftigte Eberl bereits. Die vergangene Dekade mit schmerzlichen Gladbacher Abgängen nach Dortmund ist das beste Beispiel. Nach der bislang letzten Meisterschaft des BVB 2012 wechselten die Leistungsträger Marco Reus, Mo Dahoud und Thorgan Hazard für viel Geld nach Dortmund. Meister wurde der BVB seitdem nicht mehr. Eberl hingegen baute neue Mannschaften, und Gladbach rückte immer näher an den BVB und die nationale Spitze heran.

