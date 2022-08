Borussia Dortmund Watzke dementiert Gerüchte über Ronaldo: "Keinen Kontakt"

Gerüchte über einen möglichen Wechsel des Superstars von Manchester United in die Bundesliga hatten zuletzt für Schlagzeilen gesorgt. So hatte der US-Sender CBS Sports noch am Donnerstag gemutmaßt, dass der BVB Ronaldos "letzte Chance" sei, Manchester United in diesem Sommer zu verlassen. Demnach sei der 37-jährige Portugiese fest entschlossen, sich in diesem Sommer von Manchester zu trennen.