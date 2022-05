Borussia Dortmund Selbst Hoeneß meint: Terzic Ideallösung beim BVB

Während sich die Vereinsbosse seit der überraschenden Trennung von Rose bei der Frage nach einem Ersatz in Schweigen hüllen und "für die kommenden Tagen Gespräche über die Zusammensetzung des künftigen Trainerteams" ankündigten, gilt die Rückkehr von Terzic in der Öffentlichkeit bereits als ausgemachte Sache - und als naheliegender Schritt. "Er wird das Vertrauen der Verantwortlichen in den nächsten Monaten genießen, vielleicht auch in den nächsten Jahren. Er kennt den Verein in- und auswendig", kommentierte der deutsche Rekordnationalspieler und Sky-Experte Lothar Matthäus.