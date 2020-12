Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart Darum muss Lucien Favre beim BVB gehen

Angesichts der jüngsten Talfahrt mit dem 1:5 gegen den VfB als Tiefpunkt sah sich die Dortmunder Vereinsspitze nun offenbar zum Handeln gezwungen. Oder anders: der desolate Auftritt gegen den VfB kostete Favre den letzten Rest Vertrauen. „Es fällt uns schwer, diesen Schritt zu gehen. Gleichwohl sind wir der Meinung, dass das Erreichen unserer Saisonziele aufgrund der zuletzt negativen Entwicklung in der gegenwärtigen Konstellation stark gefährdet ist und wir deshalb handeln müssen“, sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Das 1:5 gegen den VfB hatte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wenige Stunden nach der Partie als „schwarzen Tag“ bezeichnet. Aus gutem Grund – denn nicht der Favorit aus Dortmund, sondern der Aufsteiger bot ein Spektakel und führte den BVB teils vor. Trotz der jüngsten Eindrücke würdigte Watzke am Sonntag Favres Verdienste: „Wir alle sind Lucien dankbar für seine hervorragende Arbeit in den vergangenen zweieinhalb Jahren, in denen er mit seinem Team zwei Vizemeisterschaften errungen hat. Als Fachmann und als Mensch ist Lucien Favre über jeden Zweifel erhaben.“

Vor allem der Umgang Favres mit jungen Spielern wird beim BVB in guter Erinnerung bleiben. So verhalf er Jungstars wie Jadon Sancho und Giovanni Reyna zum Durchbruch. Zudem führte er den Club dreimal ins Achtelfinale der Champions League. Auch die Anfangszeit hatte verheißungsvoll begonnen. In der Hinrunde 2018/19 führte er den BVB zur Herbstmeisterschaft und bestätigte seinen Ruf als Bessermacher. Aber mit der Rückrunde, in der die Borussia einen Neun-Punkte-Vorsprung auf den FC Bayern verspielte und sich mit Rang zwei begnügen musste, kamen in Dortmund erstmals Zweifel am ehemaligen Trainer von Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach auf.

Wer wird der neue Trainer?

Seither gab es wiederholt Schlagzeilen über ein angeblich fehlendes Titelgen des Coaches und seine angeblich fehlende Motivationsfähigkeit. Dass Favre obendrein wiederholt mit den ambitionierten Zielen seitens der BVB-Vereinsführung fremdelte, passte da nur ins Bild.

Mit der Interimslösung Terzic gewinnt der BVB nun Zeit auf der Trainerposition. Nach der Erfolgsära von Jürgen Klopp (2008 bis 2015) wurden in Thomas Tuchel, Peter Bosz, Peter Stöger und Favre vier Trainer verschlissen. Ein neuer Coach soll jetzt auf Sicht helfen, das große Potenzial der Mannschaft abzurufen. Als Wunschkandidaten des BVB gelten Julian Nagelsmann und Marco Rose. Doch sowohl der Leipziger als auch der Mönchengladbacher Coach stehen bei ihren Clubs über den Sommer hinaus unter Vertrag.