Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart Als Fritz Walter den BVB im Alleingang zerlegte

Wir blicken an dieser Stelle auf die Saison 1990/91 zurück. In eine Zeit, in welcher der VfB noch nicht wie jetzt am Samstag (15.30 Uhr) als krasser Außenseiter nach Dortmund fuhr, sondern den Borussen regelmäßig das Fürchten lehrte. Der 3:0-Auswärtssieg am ersten Spieltag bildete den Auftakt zu einer famosen Serie: Achtmal in Folge sollte der VfB gegen den BVB ungeschlagen bleiben – bei nur zwei Unentschieden. Überhaupt die Saison 1990/91: BVB-Fans erinnern sich da nur mit Grausen an den VfB Stuttgart. In der Rückrunde im Neckarstadion wurde es nämlich noch schlimmer für sie – der VfB siegte mit 7:0.