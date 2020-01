Borussia Dortmund Breite BVB-Brust dank Haaland-Deal zum Vorbereitungsstart

Zumindest möglich scheint, dass die Westfalen sich durch noch mehr Transfer-Aktivitäten bis zum 31. Januar weiteren Schub holen. Die Haaland-Verpflichtung dürfte den Frust beim zuletzt schon zum Bankdrücker degradierten Paco Alcácer verstärkt haben. Unmittelbar nach Verkündung des Haaland-Deals kamen in Spanien Spekulationen über einen Winter-Wechsel zu Atlético Madrid auf.

Zwar erscheint ein schneller Wechsel Alcácers als riskant für den Club. Verletzt sich Haaland früh, stünde Dortmund im Sturm-Zentrum wieder blank da. Doch der 26-Jährige traf zuletzt im September für Dortmund und gilt im Team zudem als Einzelgänger. Schon vor einigen Wochen verkündete er im spanischen Sportblatt "Marca": "Ich würde in der Zukunft sehr gerne in die LaLiga zurückkehren."

Sollte Dortmund einem Wechsel im Januar zustimmen, würde dies noch einmal jede Menge Geld bringen. Die "SportBild" nannte 40 Millionen Euro als Hausnummer für mögliche Interessenten. Die 20 Millionen Euro für Haaland haben die Dortmunder ohnehin schon wieder drin - etwas unfreiwillig. Denn dass Mittelfeldspieler Julian Weigl zu Benfica Lissabon wechselt, soll nicht unbedingt der Wunsch Borussias gewesen sein. Immerhin stand der 24-Jährige in 18 von 26 Pflichtspielen im ersten Saison-Halbjahr von Beginn an auf dem Platz.

Doch Weigl soll sich über zu wenig Wertschätzung beklagt haben. Rund 20 Millionen Euro bringt dem BVB der Verkauf - exakt so viel also, wie er für Haaland bezahlt hat. Geld für mögliche weitere Nachbesserungen wäre also vorhanden. Die ersten Trainingstage in Andalusien könnten Aufschluss darüber geben, ob der BVB noch einen weiteren Zugang plant. Zwar kehren in Alex Witsel und Thomas Delaney zwei Spieler absehbar nach ihren Verletzungen zurück. Aber anders als etwa Mitkonkurrent Borussia Mönchengladbach sind die Dortmunder noch in allen drei Wettbewerben vertreten und haben auch überall Ambitionen.