Vor fünf Jahren Beispielloses Verbrechen: Attentat auf BVB wirkt lange nach

Dass der Attentäter viel Geld auf einen durch den Anschlag verursachten Kursverlust der BVB-Aktie gesetzt hatte, macht die Tat zu einem beispiellosen Verbrechen in der deutschen Kriminalgeschichte. Am 27. November 2018 wurde der damals 29 Jahre alte Attentäter des 28-fachen Mordversuches für schuldig befunden und zu 14 Jahren Haft verurteilt.

Streit zwischen Watzke und Tuchel

Auch innerhalb des Vereins wirkte das Geschehen lange nach. So nahm das Verhältnis zwischen Trainer und Vorstand irreparablen Schaden. Die Frage, ob das Spiel gegen Monaco bereits am nächsten Tag hätte nachgeholt werden dürfen, führte zu einem öffentlich ausgetragenen Disput zwischen Watzke und Thomas Tuchel. Selbst der Pokalsieg am 27. Mai 2017 in Berlin gegen Frankfurt konnte die Wogen nicht glätten. Nur drei Tage später verkündeten beide Seiten die Trennung. "Es gab dadurch einen großen Dissens zwischen mir und Aki Watzke", bekannte der Fußball-Lehrer wenig später, "der größte Dissens war wahrscheinlich, dass ich im Bus gesessen habe und er nicht."

Dass die Mannschaft die in aller Eile nachgeholte Viertelfinal-Partie gegen Monaco mit 2:3 verlor und eine Woche später nach dem 1:3 im Fürstentum aus dem Wettbewerb ausschied, verwunderte angesichts der emotionalen Ausnahmesituation niemanden.

Watzke steht zur UEFA-Entscheidung

Auch viele Monate später bezeichnete Watzke die von der UEFA forcierte und von weiten Teilen der Mannschaft mitgetragene Entscheidung als folgerichtig: "Wir hatten an diesem Abend und am Tag danach noch alle das Gefühl, dass es sich um einen Terroranschlag handelte. Es ging dann einfach um die Frage, willst du als Gesellschaft ein Zeichen setzen unter der Berücksichtigung, dass du von den Spielern fast Unmenschliches verlangst, oder nicht. Das war die eigentliche Botschaft."

Für den Vereinsboss ist der Anschlag die wohl bitterste und emotionalste Erfahrung in seiner seit Februar 2005 dauernden Amtszeit. Der Blick zurück bereitet ihm noch immer Unbehagen: "Wir haben natürlich die große Hoffnung, dass so etwas nie wieder passiert."